Україна і ЄС домовились продовжити тимчасовий захист для українців – Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та Європейський Союз домовились про продовження статусу тимчасового захисту для українців, оскільки "безпекові умови не дозволяють ухвалити будь-яке інше рішення".

Джерело: Стефанішина сказала на міжнародному саміті міст і регіонів 9 травня, її слова, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Пряма мова: "Я вчора (8 травня. – Ред.) мала з нею розмову. Ми ухвалили рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений… тому що безпекові умови не дозволяють ухвалити будь-яке інше рішення".

Реклама:

Деталі: Віцепрем'єрка зазначила, що регулярно обговорює питання статусу українців у Євросоюзі з комісаркою ЄС із питань міграції та внутрішніх справ Ілвою Йоганссон.

Стефанішина наголосила, що, згідно з домовленістю Києва та Брюсселя, статус тимчасового захисту буде переглядатися таким чином, щоб відбувався плавний процес повернення українців. "Але зараз умов для такого рішення немає", – підкреслила віцепрем'єрка.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ