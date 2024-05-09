Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Польща закликала до спільних рішень щодо дипломатів РФ у Європі, які керують агентурою

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 травня 2024, 20:28
Польща закликала до спільних рішень щодо дипломатів РФ у Європі, які керують агентурою
Радослав Сікорський, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав, щоб європейські держави координували свої дії, пов'язані з ворожою розвідувальною діяльністю російських дипломатів на їхній території.

Джерело: Сікорський під час візиту до Естонії 9 травня, передає "Європейська правда" з посиланням на естонського мовника ERR

Пряма мова Сікорського: "І ми повинні координувати рішення щодо присутності російських дипломатів у наших столицях, щоб зменшити їхні можливості керувати агентурою і планувати терористичні акти. Це повномасштабне протистояння. Виходить, що президент Путін воює з нами роками".

Реклама:

Деталі: Коментуючи різноманітну ворожу діяльність Росії в європейських країнах,  Сікорський заявив, що служби безпеки та зовнішньополітичні відомства європейських країн повинні спільно протидіяти їй.

Естонський візаві Маргус Тсахкна погодився із Сікорським, зазначивши, що європейські країни "повинні координувати наші дії на рівні розвідки і порушувати ці питання на рівні Європейського Союзу і НАТО, і ми будемо робити це разом".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ПольщаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Польща
ЗМІ дізнались деталі Ради з питань співпраці з Україною при уряді Польщі
Польща вчергове піднімала авіацію через масовану ракетну атаку РФ проти України
ЗМІ: У Польщі на кордоні затримали дезертира з російської армії
Останні новини
00:32
футбол"Челсі" попри травму Мудрика переміг "Брайтон": результати матчів АПЛ
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: