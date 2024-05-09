Польща закликала до спільних рішень щодо дипломатів РФ у Європі, які керують агентурою

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав, щоб європейські держави координували свої дії, пов'язані з ворожою розвідувальною діяльністю російських дипломатів на їхній території.

Джерело: Сікорський під час візиту до Естонії 9 травня, передає "Європейська правда" з посиланням на естонського мовника ERR

Пряма мова Сікорського: "І ми повинні координувати рішення щодо присутності російських дипломатів у наших столицях, щоб зменшити їхні можливості керувати агентурою і планувати терористичні акти. Це повномасштабне протистояння. Виходить, що президент Путін воює з нами роками".

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Деталі: Коментуючи різноманітну ворожу діяльність Росії в європейських країнах, Сікорський заявив, що служби безпеки та зовнішньополітичні відомства європейських країн повинні спільно протидіяти їй.

Естонський візаві Маргус Тсахкна погодився із Сікорським, зазначивши, що європейські країни "повинні координувати наші дії на рівні розвідки і порушувати ці питання на рівні Європейського Союзу і НАТО, і ми будемо робити це разом".

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