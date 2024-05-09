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Зеленський після наради з військовими: Бачимо, до чого готується окупант, буде йому відповідь

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 травня 2024, 20:53
Зеленський після наради з військовими: Бачимо, до чого готується окупант, буде йому відповідь
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент  Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Сил оборони, під час якої обговорювалось прискорення постачання зброї від партнерів та дії захисників, щоб досягти результатів на полі бою.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Провів нараду з керівниками наших Сил оборони України: головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. І про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти – зараз, наявними силами і засобами, наявною зброєю, – щоб досягти необхідних нам результатів. Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь".

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Деталі: Президент подякував всім військовим, які ефективно діють на фронті і знищують російських загарбників. Зеленський особливо відзначив підрозділ ГУР "Кракен".

"Дякую вам, хлопці! І всім, хто дає Україні результат. Результат, який нам так потрібен", - зазначив президент.

Що було раніше:

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Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
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