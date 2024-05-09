Зеленський після наради з військовими: Бачимо, до чого готується окупант, буде йому відповідь
Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Сил оборони, під час якої обговорювалось прискорення постачання зброї від партнерів та дії захисників, щоб досягти результатів на полі бою.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Провів нараду з керівниками наших Сил оборони України: головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. І про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти – зараз, наявними силами і засобами, наявною зброєю, – щоб досягти необхідних нам результатів. Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь".
Деталі: Президент подякував всім військовим, які ефективно діють на фронті і знищують російських загарбників. Зеленський особливо відзначив підрозділ ГУР "Кракен".
"Дякую вам, хлопці! І всім, хто дає Україні результат. Результат, який нам так потрібен", - зазначив президент.
Що було раніше:
- У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним cилам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.
- У розвідці Естонії вказували, що Росія намагається використати останнє вікно можливостей перед прибуттям в Україну західної військової техніки та боєприпасів для інтенсифікації атак.