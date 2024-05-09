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Німеччина купить для України три пускові установки HIMARS

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 9 травня 2024, 20:53
Німеччина купить для України три пускові установки HIMARS
HIMARS. Ілюстративне фото - Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри придбати у Сполучених Штатів три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS і передати їх Україні.

Джерело: заява Пісторіуса під час його візиту до Вашингтона 9 травня, його слова наводить портал t-online, передає "Європейська правда"

Деталі: "У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами", – оголосив голова Міноборони ФРН на зустрічі з журналістами.

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Він наголосив на тому, як для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки успіх Путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.

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Як відомо, Україна отримала далекобійні системи HIMARS улітку 2022 року від Сполучених Штатів. Вони дозволили українським Збройним Силам уражати російські цілі в тилу та здобути тимчасову перевагу на фронті.

Загалом Київ отримав від Штатів майже 40 пускових установок HIMARS. З огляду на успішне застосування цих систем у США наростили їхнє виробництво.

Нагадаємо, 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Теми: Німеччинадопомога УкраїніHIMARS
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