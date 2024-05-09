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Організатора "п'яних вечірок" Андрія Ярину випустили з-під варти під заставу

Тетяна ОлійникЧетвер, 9 травня 2024, 21:27
Організатора п'яних вечірок Андрія Ярину випустили з-під варти під заставу
Фото: Нацполіція

Організатор "п’яних вечірок" Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави в 272 500 гривень.

Джерело: відповідь Київської обласної прокуратури на запит "Суспільного"

Деталі: Повідомляється, що прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Голосіївський районний суд задовольнив клопотання прокуратури частково.

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Дослівно: "Рішенням суду йому продовжили тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв'язку з чим його було звільнено з-під варти".

Деталі: Водночас обвинувачуваного зобов'язали носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає, не спілкуватися.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 лютого 2023 року у соцмережах поширили відео, як у Києві хлопці влаштовували вечірки, куди запрошували дівчат, а потім знімали їх напівоголеними та, ймовірно, ґвалтували їх.
  • Блогера з Івано-Франківська Андрія Ярину, який влаштовував вечірки у Києві і знімав дівчат оголеними на стрімах, взяли під варту на початку лютого 2023 року.
  • Його підозрюють у злочинах, передбачених ч. 3 ст. 153 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (Сексуальне насильство; Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).
  •  28 березня 2023 року двох фігурантів справи випустили під заставу.

Теми: скандалсуд
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