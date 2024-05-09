Організатора "п'яних вечірок" Андрія Ярину випустили з-під варти під заставу

Організатор "п’яних вечірок" Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави в 272 500 гривень.

Джерело: відповідь Київської обласної прокуратури на запит "Суспільного"

Деталі: Повідомляється, що прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Голосіївський районний суд задовольнив клопотання прокуратури частково.

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Дослівно: "Рішенням суду йому продовжили тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв'язку з чим його було звільнено з-під варти".

Деталі: Водночас обвинувачуваного зобов'язали носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає, не спілкуватися.

Що передувало:

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