Організатора "п'яних вечірок" Андрія Ярину випустили з-під варти під заставу
Організатор "п’яних вечірок" Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави в 272 500 гривень.
Джерело: відповідь Київської обласної прокуратури на запит "Суспільного"
Деталі: Повідомляється, що прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Голосіївський районний суд задовольнив клопотання прокуратури частково.
Дослівно: "Рішенням суду йому продовжили тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв'язку з чим його було звільнено з-під варти".
Деталі: Водночас обвинувачуваного зобов'язали носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає, не спілкуватися.
Що передувало:
- 1 лютого 2023 року у соцмережах поширили відео, як у Києві хлопці влаштовували вечірки, куди запрошували дівчат, а потім знімали їх напівоголеними та, ймовірно, ґвалтували їх.
- Блогера з Івано-Франківська Андрія Ярину, який влаштовував вечірки у Києві і знімав дівчат оголеними на стрімах, взяли під варту на початку лютого 2023 року.
- Його підозрюють у злочинах, передбачених ч. 3 ст. 153 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (Сексуальне насильство; Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).
- 28 березня 2023 року двох фігурантів справи випустили під заставу.