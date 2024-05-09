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ЗМІ дізнались деталі Ради з питань співпраці з Україною при уряді Польщі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 9 травня 2024, 21:39
ЗМІ дізнались деталі Ради з питань співпраці з Україною при уряді Польщі
Ілюстративне фото - Getty Images

Створена при уряді Польщі Рада з питань співпраці з Україною матиме п'ять тематичних робочих груп і збиратиметься кілька разів на рік.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на джерело у польській владі, передає "Європейська правда"

Деталі: За інформацією агентства, польська Рада з питань співпраці з Україною налічуватиме такі тематичні групи:

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  • Група з дипломатичних питань, яка зокрема готуватиме міжнародні конференції на підтримку України.
  • Група з підтримки польсько-української співпраці у сфері самоврядування.
  • Група з питань гуманітарного співробітництва з Україною, зокрема у сферах культури та історії.
  • Група з питань економічної співпраці та контактів із бізнесом.
  • Група-філіал Ради у Підкарпатському воєводстві, що межує з Україною, яка займатиметься питаннями транскордонної співпраці.

Джерело уточнило "Укрінформу", що Рада зустрічатиметься два-три рази на рік для обговорення українсько-польських відносин і виконуватиме дорадчу функцію для прем'єра Польщі. Українського аналога в органу немає.

Нагадаємо, про створення Ради з питань співпраці з Україною – громадського органу, який займатиметься двосторонніми відносинами й питанням відбудови – стало відомо у квітні цього року.

Раду очолив уповноважений з відновлення України в польському уряді Павел Коваль. Колишній посол Польщі в Україні та депутат Сейму, він був призначений уповноваженим на початку року, після приходу до влади прем'єра Дональда Туска.

Теми: Польща
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