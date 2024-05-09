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Зеленський обговорив президенткою Єврокомісії прогрес України на шляху до ЄС

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 9 травня 2024, 22:42
Зеленський обговорив президенткою Єврокомісії прогрес України на шляху до ЄС
Фото - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 9 травня, у День Європи, у форматі відеоконференції поговорив із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про прогрес європейської інтеграції України та прийдешній саміт миру.

Джерело: Зеленський та фон дер Ляєн повідомили у Twitter (X), передає "Європейська правда"

Деталі: Урсула фон дер Ляєн наголосила, що вільна Україна "незабаром стане частиною" Європейського Союзу, а наразі – потребує підтримки, щоб захистити свій народ і свободу від жорстоких повітряних ударів.

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"Я підтвердила участь у червневому саміті миру. Ми відзначили важливий прогрес України в рамках переговорів про вступ до ЄС", – додала вона.

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Зеленський у вечірньому зверненні 9 травня у контексті розмови з президенткою Єврокомісії наголосив, що Україна "активно готує на червень наступний етап зближення із Євросоюзом"– затвердження переговорної рамки і початок перемовин про вступ.

"Наша держава, наші люди заслуговують на це, і Євросоюзу потрібен цей крок – не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу", – додав голова держави.

Раніше повідомляли, що українська сторона і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова раніше сказала, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу та сподівається на їхній початок наприкінці червня.

Теми: ЄСЗеленський
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