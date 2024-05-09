CNN: Західна розвідка прогнозує посилення атак Росії на Україну в найближчі тижні

За даними західної розвідки, Росія найближчим часом посилить повітряні й наземні атаки на Україну, щоб скористатися часом, який знадобиться для того, щоб Київ отримав достатньо зброї та боєприпасів з нещодавно ухваленого пакета військової допомоги США.

Джерело: телеканалу CNN повідомили три посадовці, обізнані з розвідувальними даними, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників CNN, між затвердженням фінансування на допомогу Україні та надходженням більшої її частини, яка суттєво змінить ситуацію на фронті, мине певний час, який Росія намагатиметься використати у своїх інтересах.

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Вони визнають, що місяці із затримкою допомоги США призвели до реальних втрат для українських сил на полі бою – як територій, так і людей.

Як пише CNN, західні та українські посадовці вважають, що найближча загроза посилення атак пов'язана з планами Росії здійснити масштабний наступ "на початку літа". У цьому контексті вони згадують продовження Росією часткової мобілізації.

Один із військових посадовців США, оцінюючи перспективи України протягом найближчих тижнів навіть із урахуванням військової допомоги, сказав CNN: "У найкращому випадку – утримувати лінію фронту".

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Протягом останніх тижнів Росія кинула величезні ресурси на українську оборону по всьому східному фронту, просуваючись до трьох ключових точок: військового вузла Покровська на захід від Авдіївки; стратегічних висот міста Часів Яр поблизу Бахмута і Курахового на південному сході.

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Крім того, за даними NYT, у США вважають малоймовірним обвал оборони України.