В США анонсують нові оголошення допомоги Україні "найближчими тижнями"

В Державному департаменті США заявили, що планують нові партії допомоги Україні найближчим часом.

Джерело: речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу 9 травня

Пряма мова: "Коли йдеться про особовий склад – це питання, на яке Україна має відповісти сама. Ми бачили кроки українського уряду в цьому напрямку. Що ми можемо зробити як партнер України – це продовжувати їх військову підтримку та допомогу їхній економіці, і передусім: зробити все, що можемо, аби вони могли стояти на своїх двох ногах".

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"Я можу запевнити, що буде більше оголошень у найближчі кілька тижнів".

Деталі: Він також заявив, що Вашингтон вже ухвалив низку рішень щодо цього, і нагадав про нещодавно ухвалені додаткові грошові надходження.