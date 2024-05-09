У Броварах чоловік погрожував зброєю поліцейським, його затримали

Увечері 8 травня в місті Бровари Київської області нетверезий чоловік вчиняв хуліганство в закладі, поліцейським, які приїхали на виклик він почав погрожувати зброєю.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю".

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Деталі: Правоохоронці повідомляють також, що фігурант – раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголосили підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.

За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

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Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.