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Цієї ночі крилаті ракети долетіли до Закарпаття

Олена ІвашківСубота, 1 червня 2024, 01:45
Цієї ночі крилаті ракети долетіли до Закарпаття

У Росії в ніч на суботу злетіло шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Близько 3.00 вони здійснили пускові маневри. О 4.29 ракети долетіли на крайній захід країни - до Закарпаття. Повітряна тривога тривала до 5.30.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Чотири борти Ту-95МС злетіли з аеродрому Оленья у Мурманській області та два борти з аеродрому Енгельс у Саратовській області.

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Усі бомбардувальники що здійснили політ у напрямку пускових рубежів.

Доповнено: О 2.45 в частині областей була оголошена повітряна тривога.

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

Вона пов'язана з ймовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

ВІДЕО ДНЯ

3.32 ракети з Сумщини, курсом на Полтавщину. Миколаївщина - перебувайте в укриттях.

3.35 ракети з Сумщини, курс західний, через Чернігівщину.

3.35 Запоріжжя, Дніпро - перебувайте в укриттях.

3.40 Ракети через Чернігівську область, курсом на Київщину. Ракети на межі Миколаївської та Одеської області, курс північно-західний.

Ракета та ударні БпЛА курсом на Павлоград Дніпропетровської області.

3.42 Київ - в укриття, ракети з Чернігівщини.

3.44 швидкісна ціль з Сумщини, курсом на Полтавщину.

3.45 Миргород - в укриття.

3.48 ракети в східній частині Київщини, змінили курс на південний.

3.49 ракети в північній частині Одеської області, курс на Вінниччину.

3.50 ракета з Чорного моря, курсом на Миколаївщину.

3.51 Запоріжжя - в укриття.

3.53 ракети в районі Канева Черкаської області, змінюють курс на західний.

3.54 Нова група ракет з Сумщини на Полтавщину.

О 3.58 зафіксовано кілька груп ракет:

  • Ракети в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.
  • Ракети на межі Київської та Черкаської областей, курс західний.
  • Ракети на межі Сумщини та Полтавщини, курс південно-західний.

4.03 військові оновили напрямки руху ракет:

  • Ракети в південній частині Київщини, курс західний.
  • Ракети в південній частині Вінницької області, курс західний.
  • Ракети в Одеській області, курс північно-західний.
  • Ракети на Полтавщині, курс південний.

4.27 ПС оновили траєкторію руху рух ракет:

  • Ракета в південній частині Житомирщини, курс західний.
  • Ракети в північній частині Тернопільщини, курс західний.
  • Ракети в південній частині Хмельниччини, курс західний.

4.29 Ракети в Закарпатській області, курсом на Мукачево.

4.41 ракети зафіксовано на Львівщині, курсом на Стрий з південного та північного напрямків. Також ракета летить на Львів.

Окрім цього крилаті ракети є на Івано-Франківщині, під загрозою Бурштин.

О 5.31 пролунав відбій ракетної небезпеки.

Теми: ракетний удар
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