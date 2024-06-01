Цієї ночі крилаті ракети долетіли до Закарпаття
У Росії в ніч на суботу злетіло шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Близько 3.00 вони здійснили пускові маневри. О 4.29 ракети долетіли на крайній захід країни - до Закарпаття. Повітряна тривога тривала до 5.30.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Чотири борти Ту-95МС злетіли з аеродрому Оленья у Мурманській області та два борти з аеродрому Енгельс у Саратовській області.
Усі бомбардувальники що здійснили політ у напрямку пускових рубежів.
Доповнено: О 2.45 в частині областей була оголошена повітряна тривога.
Вона пов'язана з ймовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.
3.32 ракети з Сумщини, курсом на Полтавщину. Миколаївщина - перебувайте в укриттях.
3.35 ракети з Сумщини, курс західний, через Чернігівщину.
3.35 Запоріжжя, Дніпро - перебувайте в укриттях.
3.40 Ракети через Чернігівську область, курсом на Київщину. Ракети на межі Миколаївської та Одеської області, курс північно-західний.
Ракета та ударні БпЛА курсом на Павлоград Дніпропетровської області.
3.42 Київ - в укриття, ракети з Чернігівщини.
3.44 швидкісна ціль з Сумщини, курсом на Полтавщину.
3.45 Миргород - в укриття.
3.48 ракети в східній частині Київщини, змінили курс на південний.
3.49 ракети в північній частині Одеської області, курс на Вінниччину.
3.50 ракета з Чорного моря, курсом на Миколаївщину.
3.51 Запоріжжя - в укриття.
3.53 ракети в районі Канева Черкаської області, змінюють курс на західний.
3.54 Нова група ракет з Сумщини на Полтавщину.
О 3.58 зафіксовано кілька груп ракет:
- Ракети в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.
- Ракети на межі Київської та Черкаської областей, курс західний.
- Ракети на межі Сумщини та Полтавщини, курс південно-західний.
4.03 військові оновили напрямки руху ракет:
- Ракети в південній частині Київщини, курс західний.
- Ракети в південній частині Вінницької області, курс західний.
- Ракети в Одеській області, курс північно-західний.
- Ракети на Полтавщині, курс південний.
4.27 ПС оновили траєкторію руху рух ракет:
- Ракета в південній частині Житомирщини, курс західний.
- Ракети в північній частині Тернопільщини, курс західний.
- Ракети в південній частині Хмельниччини, курс західний.
4.29 Ракети в Закарпатській області, курсом на Мукачево.
4.41 ракети зафіксовано на Львівщині, курсом на Стрий з південного та північного напрямків. Також ракета летить на Львів.
Окрім цього крилаті ракети є на Івано-Франківщині, під загрозою Бурштин.
О 5.31 пролунав відбій ракетної небезпеки.