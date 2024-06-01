ISW: З початку року російські війська захопили 752 квадратних кілометри

ISW виявив докази, які підтверджують, що російські війська захопили близько 752 квадратних кілометрів української території у 2024 році.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За попередніми оцінками ISW, російські війська захопили близько 516 квадратних кілометрів у період з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року.

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Військові аналітики зазначили, що хоча російські війська досягли значних тактичних успіхів на півночі Харківської області на початку травня, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив просування російських військ в Україні з початку 2024 року.

Бєлоусов заявив 31 травня, що російські війська вже захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році.

Ключові висновки ISW за 31 травня:

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