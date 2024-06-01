ISW: З початку року російські війська захопили 752 квадратних кілометри
Субота, 1 червня 2024, 06:33
ISW виявив докази, які підтверджують, що російські війська захопили близько 752 квадратних кілометрів української території у 2024 році.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За попередніми оцінками ISW, російські війська захопили близько 516 квадратних кілометрів у період з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року.
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Військові аналітики зазначили, що хоча російські війська досягли значних тактичних успіхів на півночі Харківської області на початку травня, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив просування російських військ в Україні з початку 2024 року.
Бєлоусов заявив 31 травня, що російські війська вже захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році.
Ключові висновки ISW за 31 травня:
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- Офіційні особи США та Німеччини підтвердили, що Сполучені Штати та Німеччина змінили свою політику, дозволивши Україні використовувати зброю, надану США та Німеччиною, для нанесення ударів по російській території з певними обмеженнями, але не надали точних деталей щодо цих обмежень.
- Українські війська здійснили серію безпілотних і ракетних ударів по російській радіолокаційній системі дальнього радіусу дії в окупованому Криму та нафтобазі в Краснодарському краї 31 травня, після того, як 30 травня Україна завдала удару по поромній переправі через Керченську протоку.
- Україна підписала довгострокові двосторонні угоди про безпеку зі Швецією, Ісландією та Норвегією 31 травня.
- Постійні зусилля Росії згуртувати країни-члени Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) навколо уявної конфронтації із Заходом, ймовірно, пов'язані з російським занепокоєнням щодо тривалості існування ОДКБ як вектора російського впливу.
- Хоча російські війська досягли значних тактичних успіхів на півночі Харківської області на початку травня 2024 року, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив російські успіхи в Україні з початку 2024 року.
- Україна та Росія провели обмін військовополоненими в форматі "один на один" 31 травня, що стало першим обміном військовополоненими з 8 лютого.
- Китайська Народна Республіка (КНР) оголосила 31 травня, що не приєднається до мирного саміту щодо України у червні 2024 року.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Вовчанська, Авдіївки та Донецька.
- Голова комітету з інформаційної політики Державної думи Росії Олександр Хінштейн оголосив 30 травня, що він і голова комітету з безпеки Василь Піскарьов внесли на розгляд Думи законопроект, який скасовує плату за проїзд для російських військових, Росгвардії та Федеральної служби безпеки (ФСБ).