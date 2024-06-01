Росіяни втратили за добу понад 1130 військових
Субота, 1 червня 2024, 07:50
Сили оборони продовжують завдають втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили понад 1 130 окупантів і 44 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 508780 (+1130) осіб,
- танків ‒ 7740 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14947 (+12) од,
- артилерійських систем – 13184 (+44) од,
- РСЗВ – 1088 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10617 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2230 (+1),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18006 (+101) од,
- спеціальна техніка ‒ 2181 (+17).