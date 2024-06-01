ППО збила 35 з 53 ракет та майже пів сотні "Шахедів"

У ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах, українські захисники збили 35 ракет та 46 безпілотників.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

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- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область, повітряний простір над акваторією Каспійського моря – РФ.);

- 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);

- 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);

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- 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

- 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ).

В результаті протиповітряного бою збито:

- 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

- 4 крилаті ракети "Калібр";

- 1 крилату ракету "Іскандер-К";

- 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Дослівно: "Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави".