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У двір працівника ТЦК кинули вибухівку на Черкащині

Роман ПетренкоСубота, 1 червня 2024, 09:55
У двір працівника ТЦК кинули вибухівку на Черкащині
фото: черкаський тцк

На Черкащині у селищі Катеринопіль невідомі кинули вибуховий пристрій у двір працівника ТЦК, сержанта Збройних сил.

Джерело: Черкаський обласний ТЦК

Деталі: Подія сталася 30 травня, ніхто не постраждав.

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Відомство наголошує, що військовослужбовець став на захист України з початком повномасштабної війни, син захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.

Дослівно: "Звертаємо увагу суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони.

Пам’ятаймо, що ворог вкладає у спроби деморалізувати українців і зруйнувати нашу згуртованість величезні ресурси. І саме на це робить свою головну ставку. Започаткована ворогом ця інформаційно-ментальна агресія буде приречена на поразку лише за умови свідомого, дорослого і відповідального ставлення кожного з нас до інформації, яку ми отримуємо через соціальні мережі і медіа".

Теми: ТЦКЧеркаська областьмобілізація
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