Зеленський після нічної атаки РФ нагадав партнерам про потреби України

Президент Володимир Зеленський після нічної масштабної атаки Росії по Україні заявив, що "партнери точно знають", як захистити українське небо.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед" був спрямований на південь, центр і захід України.

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Я вдячний нашим воїнам за те, що більшість з них знищено, але були й влучання.

Головна мета Росії – нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України.

Російські терористи розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей.

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Партнери точно знають, що для цього потрібно. Додаткові "Петріоти" та інші сучасні системи ППО для України. Прискорення та розширення поставок F-16 в Україну. Забезпечення наших воїнів усіма необхідними спроможностями".

Деталі: Зеленський переконаний, що коли російський диктатор Володимир Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він "буде змушений припинити свій терор".