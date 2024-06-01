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Росіяни авіабомбами атакували Мирноград: п’ятеро людей поранено

Роман ПетренкоСубота, 1 червня 2024, 13:21
Росіяни авіабомбами атакували Мирноград: п’ятеро людей поранено
фото прокуратури

31 травня о 22:10 російська армія вчинила атаку двома керованими авіаційними бомбами "УМПБ Д-30 СН" на Мирноград, поцілила по житловому мікрорайону та поранила п’ятьох людей.

Джерело: прокуратура Донеччини

Деталі: П’ятеро громадян, які перебували у своїх оселях, отримали мінно-вибухові травми, різані рани тіла й осколкові поранення.

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Чотирьом чоловікам віком від 22 до 43 років та 40-річній жінці надано медичну допомогу.

У місті пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі та навчальний заклад.

Теми: Донецька область
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