На Харківщині палають майже 4 тисячі гектарів лісу
Субота, 1 червня 2024, 13:57
На Харківщині тривають 9 лісових пожеж, вогнем охоплено понад 3 тис. 700 га лісів.
Джерело: ДСНС
Деталі: За даними рятувальників, більшість пожеж спричинили окупанти.
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Наразі вдалося локалізувати 6 пожеж на площі близько 2 тис. 300 га.
Дослівно: "Співробітники ДСНС та лісгоспів працюють в надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками.
Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними ворожими боєприпасами".