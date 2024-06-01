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На Харківщині палають майже 4 тисячі гектарів лісу

Роман ПетренкоСубота, 1 червня 2024, 13:57
На Харківщині палають майже 4 тисячі гектарів лісу
усі фото: ДСНС

На Харківщині тривають 9 лісових пожеж, вогнем охоплено понад 3 тис. 700 га лісів.

Джерело: ДСНС

Деталі: За даними рятувальників, більшість пожеж спричинили окупанти.

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Наразі вдалося локалізувати 6 пожеж на площі близько 2 тис. 300 га.

 

Дослівно: "Співробітники ДСНС та лісгоспів працюють в надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками.

Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними ворожими боєприпасами".

Теми: Харківська областьпожежа
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