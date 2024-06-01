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Зеленський: Все, що є замороженим конфліктом, є війною

Роман ПетренкоСубота, 1 червня 2024, 14:33
Зеленський: Все, що є замороженим конфліктом, є війною
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Все, що є замороженим конфліктом, є війною – повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами, впевнений президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Guardian

Пряма мова Зеленського: "І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди. 

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Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою. Щоб зрозуміти, де у  нього дефіцит. Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито...

У них (у РФ – ред.) більше техніки, ніж у нас, але й у них дефіцит – у них брак досвідчених військових, артилерійських снарядів, ракет.

Тому ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормаднських домовленостях, він набере сили, і може вам поставити ультиматум – визнати всі території, не бути в Альянсі (НАТО – ред.), забути про євроінтеграцію, і таких умов буде багато".

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Деталі: Президент нагадав окупацію Донбасу та те, що там попри відсутність активної фази до 2022 року все одно гинули від російських атак українці.

Теми: Зеленський
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