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Зеленський: Допомоги від США наразі прийшло мало

Роман ПетренкоСубота, 1 червня 2024, 15:56
Зеленський: Допомоги від США наразі прийшло мало
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Президент Володимир Зеленський назвав повільною допомогу від США і пояснив, що грошей, які наразі надійшли, не вистачає.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Guargian

Пряма мова Зеленського: "З цієї суми, я вважаю, на сьогодні мало прийшло. На мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади-резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація.

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Росія чітко це розуміє - що вони роблять із Харковом і чому вони йдуть на Північ - щоб розтягнути фронт. Вони знають, що в нас недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї - як вони відправляють своїх, як м'ясо.

Вони розуміють, що ті наші війська, які стоять на Сході, а Росія не відмовляється від головної мети окупувати повністю схід нашої держави - треба розтягнути наші сили.

Якби прийшло достатньо, ми б укомплектували бригади, ми б не забирали наші сили з Донбасу, і могли б відповідати далекобійністю на Харківщині".

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Деталі: Зеленський погодився, що сума, виділена Конгресом США, велика, і укомплектувати бригади "просто і швидко", але "цієї швидкості не вистачає Заходу".

Президент також пояснив, що Україні потрібна допомога швидше, оскільки кожної хвилини РФ може забрати людські життя.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.
  • У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Теми: ЗеленськийСШАдопомога Українізброя
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