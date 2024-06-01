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Чернівецький ТЦК заявив про другий напад на працівників за два дні, киянин написав заяву

Катерина ТищенкоСубота, 1 червня 2024, 21:39
Чернівецький ТЦК заявив про другий напад на працівників за два дні, киянин написав заяву
ілюстративне фото Getty Images

Чернівецький обласний ТЦК та СП заявляє, що в суботу у Чернівцях військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК, чим спровокував удар у відповідь.

Джерело: Чернівецький обласний ТЦК та СП

Дослівно: "Черговий конфлікт виник в Чернівцях 1 червня, під час якого військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь.

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Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючи на його бік погрози".

Деталі: Зазначається, що на місце події прибули правоохоронні органи, триває перевірка з метою з’ясування всіх обставин.

Оновлено: Водночас, як повідомила Суспільному речниця нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева, 43-річний житель Києва звернувся до поліції із заявою про те, що його вдарив працівник ТЦК. 

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За інформацією Маришевої, працівник ТЦК також звернувся до поліції. Він повідомив, що під час вимоги надати для перевірки військово-облікові документи цивільний чоловік почав поводити себе агресивно та завдавав йому удар в область грудей.

За обома зверненнями в поліції почали перевірку.

Водночас у п’ятницю ввечері Чернівецький обласний ТЦК та СП заявив, що 31 травня в селі Черепківці під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК. Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції.

У результаті нападу військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано. У повідомленні зазначалося також, що постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади.

Теми: ТЦКЧернівецька областьмобілізація
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