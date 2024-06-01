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Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70% – "Хортиця"

Катерина ТищенкоСубота, 1 червня 2024, 19:04
Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70% – Хортиця
ситуація у Вовчанську, скріншот deepstatemap

Сили оборони контролюють Вовчанськ на півночі Харківщини приблизно на 70%.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону, аналітичний проєкт DeepState

Пряма мова Волошина: "Наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ, близько 70%. У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами. Але Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем".

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Деталі: Волошин також додав, що Сили оборони тримають під вогневим контролем річку Вовча й "докладуть всіх зусиль, щоб ворог не перейшов на той бік річки".

Разом з тим, як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, північна частина Вовчанська за три тижні російського наступу практично стерта ворожою артилерією.

"Супутникові знімки свідчать про значні ураження будівельного фонду міста. Орієнтовно від 50 до 80 відсотків знищено і не підлягає відновленню. Є ще цілі будинки в південній частині міста, але і їм ще не довго стояти при такій інтенсивності", – зазначає DeepState.

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Що передувало: Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив 30 травня, що противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів.

Втім, на думку головкома, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву української оборони на Харківському напрямку.

Теми: Харківська областьвійнаокупація
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