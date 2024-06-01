Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський зустрівся з конгресменами США: говорили про ППО і дозвіл бити по Росії

Катерина ТищенкоСубота, 1 червня 2024, 19:33
Зеленський зустрівся з конгресменами США: говорили про ППО і дозвіл бити по Росії
Зеленський під час зустрічі з конгресменами США в Сінгапурі, фото ОП

У Сінгапурі президент Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США на чолі з його головою, членом Республіканської партії Майком Макколом.

Джерело: сайт президента

Деталі: На зустрічі також були присутні співголова Комітету із закордонних справ Палати представників від Демократичної партії Грегорі Мікс, члени комітету Йонг Кім і Джо Вілсон (Республіканська партія) та Джо Кортні (Демократична партія).

Реклама:

Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на передовій. Вони обговорили ключові напрями подальшої військової допомоги Україні, зокрема в посиленні ППО додатковими системами та ракетами до них.

Окремо сторони відзначили важливість дозволу для України використовувати американську зброю для ударів по військових цілях на території Росії в прикордонних із Харківською областю районах.

Президент також обговорив із конгресменами подальше посилення санкційного тиску на РФ. Він відзначив роль Конгресу у формуванні правової рамки щодо використання заморожених російських суверенних активів для нагальних потреб України.

Теми: ЗеленськийСШАдопомога УкраїніППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Politico: Україна просить США та партнерів активізувати навчання пілотів F-16

Париж готує відповідь Росії через заяви про французьких інструкторів в Україні

Путін пригрозив, що може завдавати удари по країнах, які постачають Україні зброю

"Укренерго" застосовує аварійні відключення у 12 областях

оновленоГуменюк перевели на посаду, не пов'язану з комунікацією з медіа

У четвер світло знову вимикатимуть всю добу по всій країні згідно з графіками

Усі новини...
Зеленський
Зеленський зустрівся з президентом Індонезії: Підкреслив цікавість до Південно-Східної Азії
Зеленський про ідею Трампа припинити війну: Невже він хоче бути президентом-лузером?
Зеленський: Допомоги від США наразі прийшло мало
Останні новини
01:00
ЗМІ: У Запоріжжі пролунав вибух 
00:55
Генштаб: Найбільшу активність ворог проявляв біля села Сокіл на Покровському напрямку
00:21
Спікер Джонсон підніме у Білому домі питання "мікроменеджменту" війни в Україні 
00:20
Як в Україні говорять про Розстріляне Відродження: добірка проєктів, вартих уваги
23:43
33 роки без паспорта. Історія жінки, яка мріє офіційно стати українкою
23:40
оновлюєтьсяНа півдні України зафіксували російські безпілотники
23:34
Nvidia випередила Apple і стала другою найдорожчою компанією світу
23:22
Politico: Україна просить США та партнерів активізувати навчання пілотів F-16
23:05
Новини економіки 5 червня: США готові надати Україні $50 млрд кредиту, 300 млн євро від ЄБРР на підтримку енергетики
22:40
Париж готує відповідь Росії через заяви про французьких інструкторів в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: