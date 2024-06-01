Зеленський зустрівся з конгресменами США: говорили про ППО і дозвіл бити по Росії

Зеленський під час зустрічі з конгресменами США в Сінгапурі, фото ОП

У Сінгапурі президент Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США на чолі з його головою, членом Республіканської партії Майком Макколом.

Джерело: сайт президента

Деталі: На зустрічі також були присутні співголова Комітету із закордонних справ Палати представників від Демократичної партії Грегорі Мікс, члени комітету Йонг Кім і Джо Вілсон (Республіканська партія) та Джо Кортні (Демократична партія).

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Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на передовій. Вони обговорили ключові напрями подальшої військової допомоги Україні, зокрема в посиленні ППО додатковими системами та ракетами до них.

Окремо сторони відзначили важливість дозволу для України використовувати американську зброю для ударів по військових цілях на території Росії в прикордонних із Харківською областю районах.

Президент також обговорив із конгресменами подальше посилення санкційного тиску на РФ. Він відзначив роль Конгресу у формуванні правової рамки щодо використання заморожених російських суверенних активів для нагальних потреб України.