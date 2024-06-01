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Зеленський закликав союзників вплинути на позицію США щодо України в НАТО

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 1 червня 2024, 20:03
Зеленський закликав союзників вплинути на позицію США щодо України в НАТО
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський вважає, що низка союзників України, які підтримують запрошення України до членства в НАТО, можуть схилити до цього Сполучені Штати.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Guardian, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що якісь рішення щодо України є "рішенням усіх", і деякі столиці вже виступають за запрошення України. 

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Пряма мова: "Британія підтримує нас у НАТО. Сполучені Штати сумніваються – вони бояться якоїсь ескалації. Але тут не можна сказати, що "США бояться ескалації, а всі інші країни підтримують Україну" – так не можна підходити до питання.

Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім буде достатньо сил, розуму і впливу, щоби спілкуватись зі Сполученими Штатами, щоб змінити їхню думку, змінити їхній підхід. Важливо, щоб не тільки Україна піднімала питання НАТО". 

Більше деталей: Зеленський провів паралелі між цією темою і дискусією про інші складні для союзників рішення, як то удари по території Росії західною зброєю, на які США врешті дали згоду. 

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"Спочатку треба було подивитись, що захоплена частина Харкова (Харківської області – ред.), а потім вже дати дозвіл бити по скупченню їхніх військ уздовж кордонів. Треба в нас більше вірити", – додав він. 

Передісторія:

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні в липні повинен забезпечити "прокладання мосту" до членства України в Альянсі.
  • Перед тим посол США при НАТО заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО. Вона повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу.

Теми: ЗеленськийНАТОСША
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