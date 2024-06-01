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Росіяни найбільше атакують на Покровському напрямку – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 1 червня 2024, 21:26
Росіяни найбільше атакують на Покровському напрямку – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На всій лінії фронту з початку доби відбулося 73 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 19 годину

Деталі: Російські окупанти продовжують тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Бєлгорода агресор наніс удар однією КАБ по Харкову та Великих Проходах відповідно, три КАБи ворог скинув по Руській Лозовій, ще по одному КАБу у П’ятихатку та Чайківку, по Ветеринарному вдарили вісьмома некерованими авіаційними ракетами. 

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На Куп’янському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення. Дві атаки українські воїни успішно відбили, ще дві тривають поблизу Дружелюбівки. Тут російські окупанти теж активно застосовують керовані авіаційні бомби. Зокрема, два удари КАБАми зазнала Дружелюбівка та однією КАБ ворог вдарив по Райгородці. По Тобаївці та Синьківці російська авіація нанесла вогневе ураження НАРами, сім і 14 ракет відповідно.

На Сіверському напрямку відбулося 10 боєзіткнень. Одну атаку українські захисники відбили, дев’ять ще тривають. Ситуація контрольована. 

На Краматорському напрямку російські війська атакували за підтримки авіації. Чотири штурмові дії російських загарбників відбили підрозділи Сил оборони.

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Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 23 бойових зіткнення. Ворог намагається протиснути українську оборону за підтримки авіації. 14 атак українські воїни відбили, дев’ять ще тривають.

На Курахівському напрямку загальна кількість атак зросла до 19. Сили оборони України успішно відбили 13 штурмових дій російських загарбників. Ще шість боїв тривають поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Водяного, де ворог активно застосовує авіацію.

На Времівському напрямку українські воїни відбили чотири атаки російських окупантів. 

На Придніпровському напрямку, в районі Кринок, з початку доби відбулося три бойові зіткнення. Ворог застосовував авіацію.

Теми: Генштабвійна
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