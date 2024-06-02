Росіяни запускали "Шахеди" з півдня

"Шахед", ілюстрація Getty Images
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південного напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23:02 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Миколаївщині та Херсонщині.
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Станом на 23:13 БпЛА зафіксовано в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
О 23:33 Повітряні сили повідомили, що безпілотники взяли курс на Одещину.
Станом на 23:43: Перша група ударних БпЛА на Одещині у північно-західному напрямку.
Друга група ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.
Дослівно Повітряні сили о 00:02: "Рух ворожих БпЛА:
1. Група ударних БпЛА на Одещині північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.
2. Група ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у північному напрямку.
3. Ударні БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.
4. Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини".
00:20: "Рух ворожих БпЛА:
1. Група ударних БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини.
2. Група ударних БпЛА на сході Кіровоградщини у північно-західному напрямку.
3. Ударні БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.
4. Ударні БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Миколаївщини (Очаків)".
00:28: "Ударний БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області".
00:49: "Рух ударних БпЛА:
1. Вінниччина - група БпЛА північно-західним курсом.
2. БпЛА на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області.
3. БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.
3. БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області".
1:09: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
2. БпЛА в Кіровоградській області у північно-західному напрямку.
3. БпЛА на Миколаївщині у західному напрямку.
4. БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини".
1:46: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА з Вінницької області на Хмельниччину.
2. БпЛА в Кіровоградській області курсом на Черкащину.
3. БпЛА на Миколаївщині, постійно змінюють курс".
2:15: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на Черкащині у північно-західному напрямку.
2. БпЛА з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
3. БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей".
2:30: "БпЛА з Черкащини курсом на Вінниччину у північно-західному напрямку.
БпЛА з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області".
3:27: "БпЛА на Вінниччині у напрямку Житомирщини.
БпЛА з Кіровоградської області на Черкащину".
Оновлено: о 4:37 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних російських дронів.