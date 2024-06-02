Росіяни запускали "Шахеди" з півдня

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:02 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Миколаївщині та Херсонщині.

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Станом на 23:13 БпЛА зафіксовано в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

О 23:33 Повітряні сили повідомили, що безпілотники взяли курс на Одещину.

Станом на 23:43: Перша група ударних БпЛА на Одещині у північно-західному напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Друга група ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.

Дослівно Повітряні сили о 00:02: "Рух ворожих БпЛА:

1. Група ударних БпЛА на Одещині північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.

2. Група ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у північному напрямку.

3. Ударні БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.

4. Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини".

00:20: "Рух ворожих БпЛА:

1. Група ударних БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини.

2. Група ударних БпЛА на сході Кіровоградщини у північно-західному напрямку.

3. Ударні БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

4. Ударні БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Миколаївщини (Очаків)".

00:28: "Ударний БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області".

00:49: "Рух ударних БпЛА:

1. Вінниччина - група БпЛА північно-західним курсом.

2. БпЛА на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області.

3. БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

3. БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області".

1:09: "Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

2. БпЛА в Кіровоградській області у північно-західному напрямку.

3. БпЛА на Миколаївщині у західному напрямку.

4. БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини".

1:46: "Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА з Вінницької області на Хмельниччину.

2. БпЛА в Кіровоградській області курсом на Черкащину.

3. БпЛА на Миколаївщині, постійно змінюють курс".

2:15: "Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА на Черкащині у північно-західному напрямку.

2. БпЛА з Кіровоградської області курсом на Черкащину.

3. БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей".

2:30: "БпЛА з Черкащини курсом на Вінниччину у північно-західному напрямку.

БпЛА з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області".

3:27: "БпЛА на Вінниччині у напрямку Житомирщини.

БпЛА з Кіровоградської області на Черкащину".

Оновлено: о 4:37 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних російських дронів.