Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запускали "Шахеди" з півдня

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Неділя, 2 червня 2024, 04:38
Росіяни запускали Шахеди з півдня
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:02 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Миколаївщині та Херсонщині.

Реклама:

Станом на 23:13 БпЛА зафіксовано в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

О 23:33 Повітряні сили повідомили, що безпілотники взяли курс на Одещину.

Станом на 23:43: Перша група ударних БпЛА на Одещині у північно-західному напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Друга група ударних БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.

Дослівно Повітряні сили о 00:02: "Рух ворожих БпЛА:
1. Група ударних БпЛА на Одещині північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.
2. Група ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у північному напрямку.
3. Ударні БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.
4. Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини".

00:20: "Рух ворожих БпЛА:
1. Група ударних БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини.
2. Група ударних БпЛА на сході Кіровоградщини у північно-західному напрямку.
3. Ударні БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.
4. Ударні БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Миколаївщини (Очаків)".

00:28: "Ударний БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області".

00:49: "Рух ударних БпЛА:
1. Вінниччина - група БпЛА північно-західним курсом.
2. БпЛА на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області.
3. БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.
3. БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області".

1:09: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
2. БпЛА в Кіровоградській області у північно-західному напрямку.
3. БпЛА на Миколаївщині у західному напрямку.
4. БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький район Дніпропетровщини".

1:46: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА з Вінницької області на Хмельниччину.
2. БпЛА в Кіровоградській області курсом на Черкащину.
3. БпЛА на Миколаївщині, постійно змінюють курс".

2:15: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на Черкащині у північно-західному напрямку.
2. БпЛА з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
3. БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей".

2:30: "БпЛА з Черкащини курсом на Вінниччину у північно-західному напрямку.
БпЛА з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області".

3:27: "БпЛА на Вінниччині у напрямку Житомирщини.
БпЛА з Кіровоградської області на Черкащину".

Оновлено: о 4:37 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних російських дронів.

Теми: безпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Усі новини...
безпілотники
Дрони СБУ уразили в Криму російську РЛС вартістю $100 мільйонів – джерела
Сили ППО вночі збили крилату ракету "Іскандер" на Київщині та 4 "Шахеди"
Над Татарстаном, де РФ збирає "Шахеди", бачили безпілотники, над Казанню закривали небо
Останні новини
00:48
Держмитслужба: Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
00:20
Одесу атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи
23:53
Новини економіки 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%
23:37
Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95
23:32
оновлюєтьсяУ кількох областях України зафіксували російські ударні дрони
23:18
Червень культурної людини: добірка місць, які варто відвідати на вихідних
23:06
США оголосили санкції проти представників влади Грузії через антизахідний розворот
22:35
Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята: що це і коли святкують
22:32
Макрон про удари по Росії: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни
22:22
Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
Усі новини...
Реклама:
Реклама: