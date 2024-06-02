Британській МІ5 доручили зосередитися на шпигунах з Росії, Китаю та Ірану – ЗМІ

Національна служба контррозвідки Британії МІ5 отримала розпорядження "переорієнтувати" свої зусилля на боротьбу зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії.

Джерело: The Telegraph із посиланням на джерела у британському уряді

Деталі: У публікації йдеться, що МІ5, незважаючи на пріоритет у боротьбі з терористами, повинна залучити більше ресурсів на контррозвідувальні операції проти Росії, Китаю та Ірану.

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Видання зазначає, що війна Росії в Україні, зростаюча кількість китайських агентів, що діють у Британії, і використання Іраном організованої злочинності значно змістили фокус уваги МІ5.

За словами високопоставленого джерела в уряді, міністри попросили МІ5 "переорієнтувати значну частину своїх зусиль на боротьбу зі шпигунством, особливо з державною загрозою з боку Китаю, Росії, а віднедавна також Ірану".

Джерело також пояснило, що підтримка Британією України у війні проти Росії також призвела до посилення шпигунської активності.

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The Telegraph додає, що кількість китайських агентів, задіяних у зборі розвідувальної інформації у Великій Британії, зараз "не піддається кількісній оцінці".

На думку ще одного джерела, до 20 співробітників посольства Китаю у Великобританії, ймовірно, працюють як шпигуни.

"Але кількість агентів, цивільних осіб, завербованих китайськими спецслужбами, може обчислюватися сотнями тисяч", – додало джерело.