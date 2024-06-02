Глава Пентагона прокоментував можливість війни з Китаєм

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна чи протистояння з Китаєм "не є неминучими" чи "невідворотними".

Джерело: Остін у Сінгапурі, цитує АР

Пряма мова: "На мою думку, війна або сутичка з Китаєм не є неминучою чи невідворотною".

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"Лідери великих держав повинні продовжувати працювати разом, щоб переконатися, що ми робимо все можливе, щоб зменшити можливості для прорахунків і непорозумінь".

"Не кожна розмова буде приємною, але важливо, щоб ми продовжували розмовляти одне з одним. І важливо, щоб ми продовжували підтримувати наших союзників і партнерів в їхніх інтересах".

"Поки ми розмовляємо, ми можемо визначити ті питання, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми встановили запобіжники, щоб не було хибних уявлень і прорахунків... які можуть вийти з-під контролю".

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Деталі: Остін зазначив, що багато з цих питань найкраще вирішувати шляхом переговорів, але також запевнив, що Вашингтон і надалі забезпечуватиме захист прав країн регіону та їхній доступ до своїх виключних економічних зон.

Що передувало: Остін зустрівся у п'ятницю зі своїм китайським колегою Дун Цзюнем в Сінгапурі, щоб обговорити оборонні відносини між США та КНР, а також питання регіональної й глобальної безпеки.

Нагадаємо: Раніше Німеччина направила два військові кораблі в Індо-Тихоокеанський регіон, намагаючись посилити свою військову присутність там на тлі зростання напруженості між Китаєм і Тайванем.

Перед цим глава Індо-Тихоокеанського командування США Джон Аквіліно заявив, що Китай швидко стає більш агресивним у своїй риториці і діях в Азії.

У березні Аквіліно заявляв, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

За даними ЗМІ, глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену під час їхнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але коли це відбудеться – ще не визначено.