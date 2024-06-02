Росіяни втратили за добу ще понад тисячу солдатів і 25 танків
Неділя, 2 червня 2024, 06:50
За минулу добу російська армія втратила 1080 військових, 25 танків і 49 артсистем.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 509860 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7765 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од,
- артилерійських систем – 13233 (+49) од,
- РСЗВ – 1089 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 821 (+6) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82) од,
- крилатих ракет ‒ 2268 (+38) од,
- кораблів /катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од,
- спеціальної техніки ‒ 2195 (+14) од.