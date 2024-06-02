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Росіяни втратили за добу ще понад тисячу солдатів і 25 танків

Ольга Глущенко Неділя, 2 червня 2024, 06:50
Росіяни втратили за добу ще понад тисячу солдатів і 25 танків
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу російська армія втратила 1080 військових, 25 танків і 49 артсистем.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 509860 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7765 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33) од,
  • артилерійських систем –  13233 (+49) од,
  • РСЗВ – 1089 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 821 (+6) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82) од,
  • крилатих ракет ‒ 2268 (+38) од,
  • кораблів /катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2195 (+14) од.

Теми: втрати у війнівійна
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