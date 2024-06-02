Над Дніпропетровщиною збили крилату ракету – ОВА

Ввечері та вночі захисники збили над Дніпропетровщиною крилату ракету і 2 "Шахеди".

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Ввечері наші оборонці збили 1 крилату ракету в Криворізькому районі, а близько опівночі – 2 "Шахеди" на Нікопольщині".

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Деталі: Крім того, зазначив Лисак, ввечері агресор продовжував бити по Нікопольщині. Дронами-камікадзе поцілив по Мирівській громаді. По Марганецькій – артилерією.

Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда й гараж.

Крім того, за словами голови ОВА, вранці під удар знов потрапила Марганецька громада. А ще – Нікополь. Наслідки атак уточнюються.