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Китай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Роман ПетренкоНеділя, 2 червня 2024, 10:14
Китай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський
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Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі в Саміті миру у Швейцарії 15 червня, однак Росія намагається завадити його проведенню, і Китай у цьому їй допомагає, розповів президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі в неділю, якого цитує "Інтерфакс-Україна", Зеленський під час спілкування зі ЗМІ

Пряма мова Зеленського: ""У нас є підтвердження 106 країн світу. І це на високому рівні: на рівні лідерів, на високому рівні представників своїх країн...

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Росія сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімії, цінами на енергетику або просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті".

Деталі: Він додав, що є "не дуже хороша інформація", що деякі держави почали допомагати Росії в дипломатичному зриві Саміту миру.

Пряма мова Зеленського: "І тому, коли ви питаєте, що може зробити світ, світ має бути міцним, тиснути політично на Росію, по-іншому зупинити Путіна неможливо, тільки дипломатична ізоляція, сильна українська армія, ну і розібратися всім країнам світу до кінця: не балансувати між Україною і Росією, а захищати справедливість і міжнародне право".

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Оновлено: Пізніше український лідер порівняв позиції США та Китаю щодо Саміту миру та наголосив, що Китай працює на його зрив. 

Також Україна "без позитиву" сприймає сигнал Китаю про відсутність на Саміті. 

Пряма мова Зеленського: Сполучені Штати підтвердили свою участь на високому рівні. У нас є шанс, що президент (США Джо Байден – ред.) буде. Що стосується Китаю, вони не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні.

І Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру.

Китай, на жаль, навпаки – працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру.

Велика різниця між двома цими позиціями".

Нагадаємо: Україна очікує, що учасники Глобального саміту миру у Швейцарії разом складуть план дій щодо трьох пунктів: вільне судноплавство, ядерна й енергетична безпека та обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Росію на нього не запрошували.

Теми: Зеленськиймирформула миру
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