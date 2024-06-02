Зеленський та Остін обговорили посилення ППО й коаліцію F-16

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, на якій, зокрема, йшлося про нагальні військові потреби України.

Джерело: Зеленський у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: Зустріч українського президента і глави Пентагону відбулась на полях оборонного форуму Shangri-La в Сінгапурі.

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"Ми обговорили ключові питання: оборонні потреби нашої країни, посилення системи протиповітряної оборони України, коаліцію F-16 та підготовку двосторонньої безпекової угоди", – зазначив Зеленський.

Він також подякував президенту США Джо Байдену за прийняття важливого рішення щодо завдання ударів американською зброєю по території РФ.

"Ми цінуємо життєво важливу оборонну та політичну підтримку України з боку США", – додав Зеленський.

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Як відомо, низка країн Альянсу – передусім США та Німеччина – дозволили Україні завдавати удари переданою зброєю по військових об'єктах на території Росії, але з обмеженнями.

У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж наполягає на праві України завдавати ударів по російській території і каже, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.