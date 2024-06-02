Зеленський: Україна запросила на Саміт миру і Палестину, і Ізраїль
Україна надіслала запрошення Палестині та Ізраїлю для участі у Саміті миру, який відбудеться цього місяця у Швейцарії.
Джерело: Зеленський у Сінгапурі під час спілкування зі ЗМІ
Пряма мова Зеленського: "У нас немає подвійних стандартів.
Попри те, подобається це комусь, або не подобається, ми запросили на Саміт миру і Палестину, і Ізраїль.
Ми запросили усі країни на наш Саміт. Ми готові чути кожну думку, готові з ними говорити.
Не запрошені були лише представники Росії, і не лише тому, що вони агресори.
А й тому, що у нас був Нормандський формат, на якому ми домовлялися, але вони не стримували слова і продовжували нас вбивати. Роками. І блокували будь-який процес".
Деталі: Зеленський нагадав, що Україна підготує після Саміту план, його передадуть РФ.
Нагадаємо: Україна очікує, що учасники Глобального саміту миру у Швейцарії разом складуть план дій щодо трьох пунктів: вільне судноплавство, ядерна й енергетична безпека та обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей.
Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Росію на нього не запрошували.