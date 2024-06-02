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Зеленський: Україна запросила на Саміт миру і Палестину, і Ізраїль

Роман ПетренкоНеділя, 2 червня 2024, 10:51
Зеленський: Україна запросила на Саміт миру і Палестину, і Ізраїль
фото ілюстративне: vlast.kz

Україна надіслала запрошення Палестині та Ізраїлю для участі у Саміті миру, який відбудеться цього місяця у Швейцарії.

Джерело: Зеленський у Сінгапурі під час спілкування зі ЗМІ

Пряма мова Зеленського: "У нас немає подвійних стандартів.

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Попри те, подобається це комусь, або не подобається, ми запросили на Саміт миру і Палестину, і Ізраїль.

Ми запросили усі країни на наш Саміт. Ми готові чути кожну думку, готові з ними говорити.

Не запрошені були лише представники Росії, і не лише тому, що вони агресори.

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А й тому, що у нас був Нормандський формат, на якому ми домовлялися, але вони не стримували слова і продовжували нас вбивати. Роками. І блокували будь-який процес".

Деталі: Зеленський нагадав, що Україна підготує після Саміту план, його передадуть РФ.

Нагадаємо: Україна очікує, що учасники Глобального саміту миру у Швейцарії разом складуть план дій щодо трьох пунктів: вільне судноплавство, ядерна й енергетична безпека та обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Росію на нього не запрошували.

Теми: ПалестинаІзраїльформула мируЗеленський
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