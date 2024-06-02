Від уламків БПЛА почалася пожежа під Миколаєвом
Неділя, 2 червня 2024, 11:24
Уночі на 2 червня внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА у Куцурубській громаді Миколаївського району горіли складські приміщення промислового підприємства.
Джерело: ДСНС Миколаївщини
Деталі: Станом на 08:40 пожежа була локалізована підрозділом ДСНС площею 1500 кв. м., а після 9:00 її ліквідували.
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Постраждалих немає.
Крім того, 1 червня о 15:50 та 18:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади.
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Внаслідок одного з них у селі Іванівка загорілася трава на території школи.