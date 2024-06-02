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Зеленський візьме участь у саміті G7 – Мелоні

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 2 червня 2024, 12:56
Зеленський візьме участь у саміті G7 – Мелоні
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи", який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії.

Джерело: італійська прем'єрка Джорджія Мелоні, ANSA, "Європейська правда"

Деталі: Мелоні сказала, що на саміті G7 будуть присутні "щонайменше п'ятнадцять" країн і міжнародних інституцій, окрім лідерів учасників Групи та Папи Римського.

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Раніше також стало відомо, що в Італію приїде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Італійська прем'єрка не уточнила, чи буде Зеленський в Італії особисто або долучиться по відеозв'язку.

ЗМІ раніше писали, що український президент Володимир Зеленський також може відвідати саміт G7, але офіційного підтвердження не було.

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На саміті, який буде значною мірою зосереджений на війні в Україні і конфлікті на Близькому Сході, очікується схвалення плану "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.

Теми: ЗеленськийG7
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