На Покровському напрямку ситуація напружена – зведення

Від початку доби 2 червня відбулося 29 бойових зіткнень, а російські окупанти здійснили два ракетні удари двома ракетами та вісім авіаударів із застосуванням 11 КАБів, 413 обстрілів позицій.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Стариці. Ситуація контрольована. Захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

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За уточненими даними, протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 115 осіб, з них 34 – безповоротно. Крім того, Силами оборони знищено танк, артилерійську систему, два засоби ППО, шість БпЛА, 14 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено склад боєприпасів та вісім укриттів особового складу.

На Лиманському напрямку в районі Тернів атака противника успіху не мала.

На Сіверському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах Роздолівки та Виїмки: три атаки ворога відбито, іще два бої тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

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На Краматорському напрямку від початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Калинівки та Кліщіївки. Два з них завершилось, одне – триває в районі Калинівки. Противник успіху не має.

На Покровському напрямку противник намагається просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Дві атаки відбито, іще три - тривають. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

За уточненою інформацією, суботня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 200 окупантів вбитими та пораненими, знищено п’ять танків, п’ять БМП, один БпЛА, автомобіль та два склади боєприпасів. Пошкоджено чотири танки та дві бойові броньовані машини.

Від початку доби на Времівському напрямку успіху не мала спроба противника штурмувати позиції ЗСУ поблизу Старомайорського.

Також безуспішною була спроба російських окупантів просунутись на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники не полишають спроб витіснити підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Дві атаки російських загарбників зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.