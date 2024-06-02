Зеленський: США мають дозволити бити по Росії ракетами ATACMS

Президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати повинні дозволити Україні уражати військові об'єкти на території Росії далекобійними ракетами ATACMS.

Джерело: Зеленський під час виступу на безпековій конференції в Сінгапурі, якого цитує The Telegraph, "Європейська правда"

Деталі: Український президент подякував Джо Байдену за дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії американською зброєю, але заявив, що обмеження на використання далекобійних систем також мають бути зняті.

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"Чи достатньо цього (дозволу. – ред.)? Ні. Чому? Тому що я навів вам приклад аеродромів, з яких Росія постійно веде вогонь, спокійно знаючи, що Україна не буде стріляти у відповідь, бо не має відповідних систем і дозволів", – пояснив Зеленський.

Він додав, що Росія продовжує використовувати далекобійну артилерію та близько 300 систем озброєння з десятками тисяч ракет на своєму боці кордону, щоб атакувати Україну.

"Отже, вони мають цю зброю там і не прибирають її, бо знають, що Україна не може націлити на них західну зброю, навіть якщо вони стрілятимуть проти нас", – пояснив президент.

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Як повідомляла "ЄвроПравда", Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю.

Білий дім уточнив, що дозвіл на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.