На українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці
На Староміській площі Праги напередодні, 1 червня, російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.
Джерело: поліція Праги в коментарі порталу Novinky, повідомляє "Європейська правда".
Деталі: У суботу в соцмережах один із волонтерів Prague Maidan виклав відео, на якому група чоловіків і жінок, які розмовляли російською мовою, збиралася напасти на них. У певний момент чоловік на відео каже німецькою мовою з російським акцентом, що він німець.
🇨🇿 Two russian emigrants attacked volunteers today who were raising funds to help Ukraine in the Czech Republic 🤬 ( more info in comments ) pic.twitter.com/wZxAIQBk3h— Intermarium 24 (@intermarium24) June 1, 2024
Учасники бійки кричать один на одного російською та українською мовами і б'ються парасолькою. Зрештою, стенд Prague Ukraine зазнає пошкоджень.
Одна з українських активісток опублікувала у X (Twitter) фото закривавленої руки після бійки. За її словами, російськомовні жінки вдарили по голові чеську жінку, а інший російськомовний чоловік сказав хлопцеві, "як добре Росія вбиває нас".
Поліція Праги підтвердила, що прибула напередодні на Староміську площу через конфлікт між "двома групами іноземців".
Ще одне моє: pic.twitter.com/wKoGo8XyRM— No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024
"Кримінальні слідчі з'ясовують усі обставини інциденту. Вони з'ясовують, що сталося на місці події. Ніхто не був обмежений в особистій свободі і не був затриманий", – повідомила речниця поліції Єва Кропачова.
Минулого року, нагадаємо, чеська поліція почала розслідування нападу на чоловіка в столичному районі Прага 1, який став жертвою нібито тому, що його сплутали з українцем.