У Росії горить НПЗ, є загиблі
Неділя, 2 червня 2024, 15:31
У Комі РФ сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойла", є загиблі.
Деталі: Пожежа сталася на підприємстві в Ухті.
Реклама:
Багато російських ЗМІ пишуть, що двоє людей загинули. Офіційно влада підтвердила, що "загиблі та постраждалі є", без кількості.
Baza повідомила, що перед загорянням у резервуарі в районі НПЗ чули "кілька хлопків".
Дах резервуара частково зруйновано, але влада відкидає версію з атакою безпілотника.
ВІДЕО ДНЯ
Глава Комі Володимир Уйба заявив, що пожежа "не пов'язана з атаками безпілотних апаратів", а за попередніми даними причиною стало "недотримання правил техбезпеки".