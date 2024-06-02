У Росії горить НПЗ, є загиблі

У Комі РФ сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойла", є загиблі.

Джерело: ТАСС, "Медуза"

Деталі: Пожежа сталася на підприємстві в Ухті.

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Багато російських ЗМІ пишуть, що двоє людей загинули. Офіційно влада підтвердила, що "загиблі та постраждалі є", без кількості.

Baza повідомила, що перед загорянням у резервуарі в районі НПЗ чули "кілька хлопків".

Дах резервуара частково зруйновано, але влада відкидає версію з атакою безпілотника.

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Глава Комі Володимир Уйба заявив, що пожежа "не пов'язана з атаками безпілотних апаратів", а за попередніми даними причиною стало "недотримання правил техбезпеки".