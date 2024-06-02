У ТЦК пояснили силове затримання чоловіка в Дніпрі: Намагалися утримати від злочину

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП відреагував на відео в соцмережах із силовим затриманням працівниками чоловіка в цивільному у Дніпрі, заявивши, що співробітники ТЦК намагалися утримати призваного громадянина від скоєння кримінального злочину.

Джерело: Дніпропетровський обласний ТЦК та СП

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Деталі: У суботу ввечері в соцмережах Дніпра з’явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє чоловіків у військовій формі намагаються силою затримати чоловіка в цивільному, інші цивільні втручаються й намагаються його захистити.

У неділю Дніпропетровський обласний ТЦК та СП заявив, що на відео зафіксовано частину конфліктної ситуації, що сталась 1 червня у місті Дніпро між військовослужбовцями ЗСУ та громадянином у цивільному.

Дослівно: "Це – не робота групи оповіщення військовозобов’язаних, про що заявляють ворожі пропагандистські канали, завдання яких – ускладнити комплектування Сил оборони України.

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На відео – намагання військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки утримати призваного на військову службу під час мобілізації громадянина від скоєння кримінального злочину.

Цей громадянин – чинний військовослужбовець, призваний на військову службу під час мобілізації. Раніше він неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії. 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі".

Більше деталей: У ТЦК додали, що "випадкові громадяни, які "співчували" особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП – по суті сприяли вчиненню кримінального правопорушення".