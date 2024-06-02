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Сухопутні війська: Значна частина відео про конфлікти з ТЦК – ворожі ІПСО

Катерина ТищенкоНеділя, 2 червня 2024, 18:27
Сухопутні війська: Значна частина відео про конфлікти з ТЦК – ворожі ІПСО
конфлікт між ТЦК і громадянином у Тернополі в 2023 році, скріншот відео "20 хвилин"

Сухопутні війська ЗСУ заявили, що значна частина контенту в соцмережах із зображенням конфліктів ТЦК та громадян створені ворожими підрозділами інформаційних операцій.

Джерело: Сухопутні війська

Дослівно: "Важливо розуміти, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними – продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій.

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Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями".

Імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити".

Деталі: Також у Сухопутних військах додали, що відео поширюються у поганій якості, що є імітацією "природності".

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"Окрім імітації конфліктів, готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок. За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення", – йдеться в повідомленні.

Водночас Сухопутні війська запевняють, що всі справжні ситуації, які мають місце, "ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку".

Теми: ТЦКЗбройні сили
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