Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

Біля Ейфелевої вежі виявили п'ять трун, обгорнутих у французькі прапори з написом "Французькі солдати в Україні", поліція арештувала трьох людей у зв'язку з цією провокацією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: У суботу близько 09:00 ранку троє людей залишили п'ять трун у натуральну величину на набережній Бранлі в Парижі біля основи Ейфелевої вежі. У коробках, як повідомило AFP джерело, був гіпс.

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Водія фургона, який перевозив труни, заарештували неподалік. Він розповів поліції Парижа, що йому заплатили 40 євро за те, щоб він відвіз двох інших людей і їхній вантаж. За даними AFP, водій прибув із Болгарії напередодні ввечері.

Ще двох фігурантів затримали пізніше на іншому кінці Парижа – на автовокзалі Берсі, де вони збиралися сісти на рейс до Берліна. Один із затриманих був українцем, а інший – німцем.

Мотив затриманих поки незрозумілий, але напис на трунах, імовірно, відсилає до обговорення про відправлення західних військ в Україну – яке першим порушила саме Франція.

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Що передувало: Парижу доводилось не раз спростовувати російські фейки про "французьких найманців" в Україні.

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.