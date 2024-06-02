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Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 2 червня 2024, 20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
село Стариця на півночі Харківщини, deepstatemap

Станом на 19 годину на фронті з початку доби відбулося 55 боєзіткнень, на Харківщині росіяни здійснили невдалий штурм біля села Стариця, в неділю здійснили на цьому напрямку 10 авіаударів.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Як і раніше, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Сили оборони дають жорстку відсіч та стримують натиск противника.

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Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за неділю їх було вже 10.  У другій половині дня бомбардуванню російськими загарбниками з напрямку Бєлгорода піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці.

Окрім того, на Харківському напрямку російські окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця.

Українські воїни активно нищать ворога – на цей час окупанти втратили на напрямку 117 осіб живої сили, знищено два російських танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Також перестали існувати п’ять ворожих бліндажів і два склади боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку триває бій в районі Невського.

На Краматорському напрямку від початку доби противник сім разів намагався покращити своє тактичне положення. Діяв у районах Калинівки і Кліщіївки. Всі ворожі атаки відбито.

Чотири з 17 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Нетайлове та Сокіл. Загальні втрати ворога на напрямку досить значні – 358 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві бронемашини та шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць військової техніки окупантів пошкоджено. Інформація уточнюється.

Теми: ГенштабвійнаХарківська область
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