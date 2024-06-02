Омбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку

знущання з українських полонених, скріншот відео з Telegram Лубінця

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через поширене в мережі відео знущань з українських військовополонених, імовірно, на Харківському напрямку.

Джерело: Лубінець у Telegram

Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував відео з соцмереж, на якому зафіксовано знущання з українських полонених, імовірно, на Харківському напрямку pic.twitter.com/5Or4OtcDbf Реклама: June 2, 2024

Пряма мова: "Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії.

На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів".

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Деталі: Лубінець підкреслив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Він заявив, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Росією.

"Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями", – написав він.