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На Київщині та в столиці через негоду підтоплення й падіння дерев

Катерина ТищенкоНеділя, 2 червня 2024, 23:19
На Київщині та в столиці через негоду підтоплення й падіння дерев
повалене дерево в Києві, фото ДСНС

На Київщині внаслідок негоди підтоплена проїжджа частина в Ірпені, повалено дерева на автошляхах, у Києві також відомо про повалене дерево.

Джерело: голова Київської ОДА Руслан Кравченко, ДСНС Києва

Деталі: Кравченко повідомив, що через негоду понад 8,3 тисяч родин на Київщині залишилися без світла. За інформацією ДТЕК Київські регіональні мережі, внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

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Крім того, внаслідок сильної зливи у місті Ірпінь підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх 9-ти поверхівки.

Також шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач. Наразі відомо про 4 такі випадки на Київщині.

Водночас ДСНС Києва повідомляє про падіння дерева на автомобілі внаслідок негоди на вулиці Сосницькій. Жертв та постраждалих немає.

Теми: КиївКиївська область
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