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В "Укренерго" пояснили, чому буде багато відключень

Катерина ТищенкоНеділя, 2 червня 2024, 23:47
В Укренерго пояснили, чому буде багато відключень
відключення світла у Києві в жовтні 2022 року, фото: Назарій Мазилюк, УП

Наступного тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.

Джерело: голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного"

Пряма мова: "На наступному тижні, якщо порівнювати з минулим тижнем, ситуація буде визначатися трьома основними факторами.

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Перше – починаючи з суботи, вийшли в ремонт два енергоблоки атомних електростанцій. Це був плановий процес, його неможливо відтермінувати. Відповідно, у нас буде дещо менше потужності в системі, ніж було раніше.

Друге – це два обстріли цієї й минулої ночі, через які зазнали пошкоджень певні об’єкти енергетики, зокрема декілька теплових і гідроелектростанцій. Це означає, що ці пошкоджені об’єкти будуть нести менше навантаження, ніж до цього.

І третій фактор – це досить висока температура повітря, яка очікується завтра і протягом усього наступного тижня, до +32, наприклад, у Києві. Це означає, що споживання зросте через більш інтенсивне використання систем кондиціонування.

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Тому дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться, причому в досить серйозному розмірі. Він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому з завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень".

Деталі: За словами Кудрицького, найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години.

Однак дефіцит зберігатиметься протягом всієї доби, і "фізично неможливо забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі".

"Буквально в останні пару днів дуже сильно зріс обсяг імпорту саме вночі з Європи, він збільшився в 2-2,5 рази. Але навіть цього недостатньо, щоб повністю уникнути відключень вночі. Інша справа, що тривалість відключень вночі буде більш м’якою", – сказав голова правління "Укренерго".

Що передувало: У понеділок, 3 червня, відключення електроенергії можуть застосовувати з 00:00 до протягом усєї доби.

Теми: електроенергія
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