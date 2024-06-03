Генштаб: На Покровському напрямку – найбільше бойових зіткнень за добу

На Покровському напрямку найбільше бойових зіткнень за добу, захисники відбивають спроби російських окупантів прорватися.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22.30 2 червня

Деталі: За минулу добу відбулося 60 бойових зіткнень.

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Протягом доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних удари із застосуванням двох ракет та 33 авіаційних удари із застосуванням 46 КАБів, застосували 351 дрон-камікадзе. Окупанти здійснили майже 2500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку від початку доби відбувалося два бойових зіткнення. Захисники відбили атаки противника в районах сіл Липці та Стариця.

Генштаб зазначає, що ситуація контрольована, українські воїни діють активно, завдають ворогу втрат.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку відбулося 6 боєзіткнень. Всі атаки російських загарбників оборонці відбили у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське.

На Лиманському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися в напрямку населеного пункту Терни та у Серебрянському лісі. Три атаки ЗСУ відбили, ще одне бойове зіткнення триває біля села Терни. Противник успіху не має, Сили оборони не допустили втрат позицій.

На Сіверському напрямку впродовж доби захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Виїмки та Роздолівки. Поблизу останньої обстановка залишається напруженою – триває бій.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили сім спроб противника вклинитися в українську оборону неподалік Калинівки, Кліщіївки та Андріївки. Втрат позицій і територій не допущено.

На Покровському напрямку підрозділи угруповання Сил оборони відбивали 17 атак противника. Українські захисники відбивають спроби російських окупантів прорватися. Свою активність ворог концентрував у районах Новоолександрівки та Сокола. Зараз все ще тривають бойові дії поблизу останнього. Оборонці вживають активних заходів для недопущення просування ворога.

На Курахівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, п’ять з яких успішно відбили українські воїни. Триває бій у районі Красногорівки.

На Времівському напрямку українські захисники стримали три атаки окупантів у бік Старомайорського. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку російські загарбники безуспішно намагалися просунутися до Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, українські воїни п’ять разів дали жорстку відсіч російським загарбникам у районі Кринок.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Підрозділи української авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдали уражень по 18 районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, трьох артилерійських системах, двох засобах ППО та станції радіоелектронної боротьби окупантів.