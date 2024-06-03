У ставку на Хмельниччині потонули двоє підлітків

У Хмельницькій області на ставку втопилися двоє підлітків 2010 і 2013 років народження.

Джерело: ГУ ДСНС у Хмельницькій області

Дослівно: "2 червня о 14:05 до рятувальників селища Ярмолинці надійшло повідомлення від працівників поліції, що в с. Сутківці Хмельницького району на місцевій водоймі, ймовірно, втопилися підлітки".

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Деталі: У повідомленні рятувальники зазначають, що ще до їхнього прибуття медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які не дали результату.

Окрім того, на місце події для пошуку іншого підлітка залучили водолазів ДСНС Хмельниччини. Вони обстежили акваторію ставка і підняли на поверхню тіло дівчинки 2013 року народження.

"Наразі обставини події встановлюють правоохоронці", – додають у повідомленні надзвичайники.

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фото: ГУ ДСНС у Хмельницькій області