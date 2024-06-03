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Росіяни влучили у базу відпочинку на Харківщині: убили людину і ще 2 поранили

Ірина БалачукПонеділок, 3 червня 2024, 10:28
Росіяни влучили у базу відпочинку на Харківщині: убили людину і ще 2 поранили
ФОТО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТОРИ

Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення у результаті російських обстрілів Зміївської громади на Харківщині уночі 3 червня.  

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Харківська обласна прокуратора у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді − щонайменше п’ять. У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються".

Деталі: Ще двоє цивільних − чоловік і жінка − дістали поранення.

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У результаті обстрілів пошкодженні будинки бази відпочинку. 

 
Фото Харківської обласної прокуратори

Пізніше у Харківській обласній прокураторі уточнили, що окупанти ударили по базі відпочинку у с. Дачне Чугуївського району. Там виникла пожежа.

У результаті російської атаки загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. 

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Фото Харківської обласної прокуратори

Поранені двоє співробітників бази відпочинку: 35-річна жінка та 42-річний чоловік. 

 
Фото Харківської обласної прокуратори

"Попередньо, війська РФ вдарили по населеному пункту п’ятьма ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області Росії. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", − повідомили у прокуратурі.

 

Теми: Харківська областьвійнажертви
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