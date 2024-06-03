ЗСУ за добу відмінусували 1 270 окупантів та 47 артсистем
Понеділок, 3 червня 2024, 07:38
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 270 окупантів, знищили 14 танків, 22 ББМ та 47 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 511 130 (+1 270) осіб,
- танків − 7 779 (+14) од,
- бойових броньованих машин − 15 002 (+22) од,
- артилерійських систем − 13 280 (+47) од,
- РСЗВ − 1 090 (+1) од,
- засобів ППО − 824 (+3) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 739 (+40) од,
- крилатих ракет − 2 268 (+0) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 159 (+67) од,
- спеціальної техніки − 2 199 (+4) од.
Дані уточнюються.