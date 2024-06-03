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ЗСУ за добу відмінусували 1 270 окупантів та 47 артсистем

Ірина БалачукПонеділок, 3 червня 2024, 07:38
ЗСУ за добу відмінусували 1 270 окупантів та 47 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 270 окупантів, знищили 14 танків, 22 ББМ та 47 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 511 130 (+1 270) осіб,
  • танків − 7 779 (+14) од,
  • бойових броньованих машин − 15 002 (+22) од,
  • артилерійських систем − 13 280 (+47) од,
  • РСЗВ − 1 090 (+1) од,
  • засобів ППО − 824 (+3) од,
  • літаків − 357 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 739 (+40) од,
  • крилатих ракет − 2 268 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 18 159 (+67) од,
  • спеціальної техніки − 2 199 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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